شكرا لقرائتكم خبر عن أمير نجران للإعلاميين: تعاملتم باحترافية مع تداعيات الجائحة والان مع التفاصيل
جاء ذلك خلال لقائه أمس (الإثنين)، الإعلاميين في المنطقة، في مجلسه الأسبوعي «الإثنينية».
وقال: «إن ما نبحث عنه هو الإعلام المتزن البنّاء الذي يواكب المنجزات الوطنية في كافة الأصعدة، ويعمل على إبراز المقدرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تتمتع بها بلادنا».
ونوه باحترافية وتعامل الإعلام الوطني خلال جائحة فايروس كورونا التي كان لها الأثر الأكبر في نقل تعليمات وتوجيهات الجهات المعنية في كيفية اتباع الإجراءات الصحية والوقائية، وبث الرسائل المطمئنة عن سلاسة الإمدادات الغذائية والصحية وما توفره الحكومة من خدمات صحية وعلاجية.
ثم شاهد عرضا مرئيا عن الإنجازات التنموية التي تحققت بالمنطقة.
وفي ختام اللقاء كرم أمير منطقة نجران المواطن سعيد آل بشر، أحد المهتمين بالتراث بالمنطقة، وأثنى على جهوده في إبراز تراث نجران والمملكة بشكل عام.
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