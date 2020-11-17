، "ساحة النصر " .. الاسم الجديد لملعب جامعة الملك سعود ،

محمد بن مسعود - الدمام - بمشاركة حمدالله وأمرابط والغنام

"ساحة النصر" هو الاسم الجديد الذي أطلقه نادي النصر على ملعب جامعة الملك سعود، وفق ما نشره عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، عبر مقطع فيديو ظهر من خلالها الثلاثي عبدالرزاق حمدالله ونور الدين أمرابط وخالد الغنام.



و استأجر النصر الملعب لخوض مبارياته من شركة الوسائل، التي فازت بحقوق تسويقه لمدة 10 أعوام في يوليو الماضي، بعد منافسة مع شركة نادي الهلال.

ويخوض النصر مبارياته على ملعبه الجديد في شهر ديسمبر المقبل، إذ تجري شركة الوسائل بعض التجهيزات عليه، إذ تعمل حالياً على تحويله إلى ملعب رقمي وفق ما أعلنت في وقت سابق.

