، مصر تسجِّل 242 إصابة جديدة بكورونا.. و12 حالة وفاة ،

محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات بلغ 111009 بينهم 101179 متعافيًا

أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الاثنين خروج 133 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 101179 حالة حتى أمس، وفقًا لموقع اليوم السابع.

وتفصيلاً، أوضحت الوزارة في بيانها اليومي أنه تم تسجيل 242 حالة جديدة؛ ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقالت إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يُعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين هو 111009 حالات، من ضمنهم 101179 حالة تم شفاؤها، و6465 حالة وفاة.