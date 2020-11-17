شكرا لمتابعة خبر عن الخطوط السعودية تسمح للطلاب المبتعثين القادمين من أمريكا بحمل قطعة إضافية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قررت الخطوط السعودية، السماح للطلاب المبتعثين القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية، بحمل قطع إضافية. قررت الخطوط السعودية، السماح للطلاب المبتعثين القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية، بحمل قطع إضافية. وقال الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع تويتر: " يسمح بحمل قطعة إضافية ثالثة مجانية لا يتجاوز حجمها 23 كيلو، للطلاب السعوديين المبتعثين القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية " . وأضاف: " يلزم إبراز هوية الطالب الدراسية بالإضافة إلى بطاقة الفرسان (المستوى الأزرق) عند إنهاء إجراءات السفر" . جاء ذلك ردا على استفسار تلقاه حساب الخطوط السعودية حول إمكانية السماح للطلاب المبتعثين بحمل قطعة إضافية في حال عودتهم للمملكة.

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