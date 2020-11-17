شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يعثر على عقرب ضخم بمنزله ويعلق: " تعودنا " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

عثر مواطن في حي السويدي بالرياض، على عقرب ضخم، داخل منزله، موضحًا أنها ليست المرة الأولى التي تظهر فيها العقارب بمنزله.

وقال المواطن في تصريح لـ " صدى " : " تعودنا على ظهور عقارب بأحجام مختلفة، كل عام خلال هذه الفترة " ،مشيرًا إلى أن أحد أطفاله تعرض قبل فترة للدغة عقرب وتم نقله للمستشفى بعد أن تسلل لفراشه.

وأضاف: " لولا لطف الله لحدث مالم يحمد عقباه " لافتًا إلى أن معظم سكان الحي يشتكون من ظهور العقارب بشكل متكرر.