شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني يتوقع تشكل ضباب وانخفاض في درجات الحرارة على عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، تشكل الضباب وانخفاض في درجات الحرارة فجر اليوم، في عدة مناطق.

وقال الحصيني: " متوقع تشكل الضباب فجر الثلاثاء على الشمالية الشرقية من المملكة وصولاً لمنطقة القصيم و أقصى الأجزاء الشمالية من منطقة الرياض" .

وأشار الحصيني إلى انخفاض في الحرارة من " 3 " لــ " 5 " درجات مئوية عما كانت عليه الحرارة الأثنين على الشمالية والوسطى وشمال الشرقية.