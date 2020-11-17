شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني يتوقع تشكل ضباب وانخفاض في درجات الحرارة على عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، تشكل الضباب وانخفاض في درجات الحرارة فجر اليوم، في عدة مناطق.
وقال الحصيني: " متوقع تشكل الضباب فجر الثلاثاء على الشمالية الشرقية من المملكة وصولاً لمنطقة القصيم و أقصى الأجزاء الشمالية من منطقة الرياض" .
وأشار الحصيني إلى انخفاض في الحرارة من " 3 " لــ " 5 " درجات مئوية عما كانت عليه الحرارة الأثنين على الشمالية والوسطى وشمال الشرقية.
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