إدانة سعودية للهجمات الصاروخية على أسمرة: لابد من خفض التصعيد

وزارة الخارجية طالبت بإنهاء النزاع بالطرق السلمية..

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجمات الصاروخية التي استهدفت العاصمة الإرترية أسمرة. وشددت الوزارة على ضرورة اتخاذ الأطراف كافة خطوات فورية؛ لخفض التصعيد وإنهاء النزاع بالطرق السلمية، بما يحفظ حياة الأبرياء ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة. وتعرضت العاصمة الإريترية، أسمرة، مساء السبت الماضي، لهجمات صاروخية كان مصدرها إثيوبيا في تصعيد للصراع، الذي بدأ بين القوات الاتحادية الإثيوبية والقوات المحلية في منطقة تيجراي الشمالية. اقرأ أيضًا: قادة إقليم «تيجراي» يهددون بمهاجمة إريتريا.. والمنطقة على وشك الاشتعال

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