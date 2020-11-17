«سباهي»: 12 خطأ طبيًّا تستوجب الإبلاغ الفوري عنها

بعضها يتعلق بالتشخيص والعلاج والجراحة..

كشف المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية «سباهي»، عن أبرز الأخطاء الطبية التي تستوحي الإبلاغ عنها فور وقوعها. ونشر مركز اعتماد المنشآت الصحية «سباهي»، عبر حسابه الإلكتروني الرسمي لموثق بموقع «تويتر»، صورة معلوماتية تتضمن أبرز الأخطاء الطبية الجسيمة وطريقة الإبلاغ عنها. أبرز الأخطاء الطبية وحدد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية «سباهي»، أبرز 12 خطأ طبيًّا تستوجب وقوع أحدهم الإبلاغ فورًا وهي: - إجراء تشخيصي أو علاجي للمريض الخطأ - إجراء جراحة في المكان الخطأ - ضرر جسيم ناتج عن نقل الدم - انتحار في قسم التنويم - نسيان الأدوات والفوط الجراحية - دواء خاطئ يؤدي إلى الوفاة أو مضاعفات خطيرة - تسليم مولود إلى غير ذويه - اختطاف مولود - وفيات الأمهات الحوامل - وفاة غير متوقعة - فقدان غير متوقع لطرف أو وظيفة عضو - انسداد هوائي لوعاء دموي وأوضح المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي"، طريقة الإبلاغعن وقوع الأخطاء الطبية وذلك عبر إحدى الطريقتين التاليتيين: - المنشآت الصحية عبر الموقع الرسمي لـ«سباهي» من خلال الرابط التالي «من هنا» - بلاغات الأفراد، بإرسال البريد الإلكتروني [email protected] اقرأ أيضًا: تعرف على مهام ومسؤوليات المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية «سباهي» يعتمد 3 مراكز صحية بالمدينة المنورة

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