بني هميم: دعم خادم الحرمين نهض بالقطاع الصحي في نجران

قال المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة نجران الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم: نحتفل بذكرى مرور ستة أعوام على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم، ونستذكر بكل فخر ما تشهده البلاد من تطور في جميع المجالات وعلى كل الأصعدة، لا سيما الصحية، مشيرًا إلى أن القطاع الصحي في منطقة نجران كان له نصيب كبير من التنمية، حيث شهدت المنطقة تنفيذ عدد من المشاريع الصحية، تجاوزت قيمتها 288 مليون ريال، بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

مشاريع تطويرية

أضاف بني هميم أن أبرز المشاريع، افتتاح مجمع إرادة للصحة النفسية بسعة 200 سرير لتقديم خدمات علاجية وتأهيلية بجودة عالية، إضافة إلى مشروع تطوير مبنى العناية المركزة والطوارئ بمستشفى نجران العام بحي أبا السعود، ومشروع تطوير مركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب وافتتاح مركز الأورام بمرحلته الأولى وتوفير أحدث الأجهزة المتطورة لتشخيص وعلاج الأمراض السرطانية.

الملتقى الصحي

تابع قائلا: شهدت المنطقة وللمرة الأولى فعاليات ملتقى نجران الصحي الأول، بمشاركة 147 متحدثًا رئيسيًّا قدموا 9 برامج علمية و5 ورش عمل، بحضور أكثر من أربعة آلاف مشارك وزائر استفادوا من فعاليات الملتقى.

نقلة نوعية

أشار إلى أن القطاع الصحي في المملكة شهد نقلة نوعية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في المشاريع الصحية، وتطوير البرامج العلاجية، التي أسهمت في تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين، وفي نجران شهد القطاع تطورًا كبيرًا في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، من خلال زيادة عدد المستشفيات الخاصة والمجمعات الطبية ومراكز علاج الأسنان والعلاج الطبيعي والطب البديل بمتابعة من إدارة الالتزام لضمان تقديم خدمة طبية آمنه للمرضى، وتدشين مشروع مختبر الجزيئات الحيوية، تدشين 9 نقاط للفحص البصري تقدم خدماتها الوقائية للمسافرين القادمين لمدينة نجران، تدشين مركز القيادة والتحكم، تدشين مركز الكوارث والأزمات، و8 عيادات تطمن، ومركز تأكد.

منجزات طبية

أوضح بني هميم، أن القطاع الصحي بمنطقة نجران، حظي بمشاريع تنموية بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، بقيمة تجاوزت 288 مليون، من خلال افتتاح مجمع إرادة للصحة النفسية بسعة 200 سرير لتقديم خدمات علاجية وتأهيلية بجودة عالية، ومشروع تطوير مبنى العناية المركزة والطوارئ بمستشفى نجران العام بحي أبا السعود وذلك في مرحلته الأولى، والذي سيقدم الخدمات العلاجية والصحية لسكان غرب نجران، ومشروع تطوير مركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب وافتتاح مركز الأورام بمرحلته الأولى وتوفير أحدث الأجهزة المتطورة لتشخيص وعلاج الأمراض السرطانية، كما شملت المشاريع الجديدة تطوير قسم عناية الحروق بمستشفى الملك خالد بـ 8 أسرة مع كامل التجهيزات الخاصة بمرضى الحروق، ليكون أحدث الوحدات المتخصصة في علاج الحروق والجراحة التجميلية بالمنطقة.

مشاريع تطويرية

أضاف بني هميم: تم تنفيذ مشروع توسعة العيادات والخدمات المساندة بمركز العيون بمستشفى الملك خالد، وتشمل 13 عيادة عيون، وغرفة لعمليات الليزر، وانتظار للمراجعين، وتجهيزات طبية خاصة بالعيون، وافتتاح 19 مركزًا صحيًا نموذجيًا لتصل نسبة المراكز الحكومية الحديثة 83% من عدد المراكز الصحية بالمنطقة البالغ عددها 72 مركزًا، بالإضافة إلى مشروع توسعة قسم طوارئ الأطفال، وتدشين مشروع مركز اضطرابات النمو والسلوك بمستشفى الولادة والأطفال والذي يعد الأول من نوعه في المنطقة الجنوبية لعلاج اضطراب طيف التوحد واضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، والضعف الحسي، وغيرها من اضطرابات النمو، وتنفيذ مشاريع تطويرية في محافظة شرورة للارتقاء بالخدمات العلاجية المقدمة للمرضى والمراجعين منها مشروع تطوير وتجهيز قسم العناية المركزة سعة 16 سريرًا، ومشروع تطوير وتجهيز غرف العمليات المرحلة الأولى، واعتماد المرحلة الثانية، فضلا عن اعتماد مشروع تطوير قسم العيون، ومشروع توسعة وتطوير المختبر وبنك الدم، واعتماد وتنفيذ مشاريع تطويرية تشمل توسعة وتطوير المدخل الرئيسي للمستشفى، وتحسين بيئة العمل بالإدارة الطبية والموارد الذاتية، وتوسعة وتطوير الصيدلية الداخلية.

تحت التنفيذ

عن المشاريع الصحية الجاري تنفيذها، قال بني هميم: هناك مشروع تطوير العناية المركزة والطوارئ بمستشفى غرب نجران المرحلة الأولى، وتأمين التجهيزات الطبية وغير الطبية للعناية المركزة والطوارئ بمستشفى غرب نجران، وتطوير وتوسعة وحدة السمنة بمستشفى الملك خالد 20 سريرا، وتطوير قسم العناية القلبية بمركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب بمستشفى الملك خالد، وتطوير دورات المياه بمستشفى الولادة والأطفال، وتطوير وتحديث قسم العناية المركز (كبار- أطفال) بمستشفى شرورة العام، وتأمين بنود طبية لقسم العيون بمستشفى شرورة العام، وتطوير وتحديث مطبخ مستشفى شرورة العام، ومركز طب الأسنان التخصصي بنجران، وتطوير وتحديث المركز الترفيهي بمركز طب الأسنان بمستشفى شرورة، وتأمين بنود غير طبية لمسبح مستشفى شرورة العام، وتطوير الأشعة المقطعية المتطورة بمستشفى نجران العام الجديد، وتوريد وتركيب كاميرات مراقبة لمجمع إرادة والصحة النفسية.

مشروعات

افتتاح مجمع إرادة للصحة النفسية بسعة 200 سرير.

تطوير مبنى العناية المركزة والطوارئ بمستشفى نجران العام بحي أبا السعود

تطوير مركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب.

مركز القيادة والتحكم.

مركز الكوارث والأزمات.

تطوير مبنى العناية المركزة والطوارئ بمستشفى نجران العام بحي أبا السعود

تطوير مركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب.

مركز الأورام بمرحلته الأولى وتوفير أحدث الأجهزة المتطورة لتشخيص وعلاج الأمراض السرطانية.

زيادة عدد المستشفيات الخاصة والمجمعات الطبية ومراكز علاج الأسنان والعلاج الطبيعي والطب البديل.

مختبر الجزيئات الحيوية.

تدشين 9 نقاط للفحص البصري تقدم خدماتها الوقائية للمسافرين القادمين لمدينة نجران.

8 عيادات تطمن ومركز تأكد

مجمع إرادة للصحة النفسية بسعة 200 سرير.

تجهيزات طبية خاصة بالعيون

افتتاح 19 مركزًا صحيًا نموذجيًا.

توسعة قسم طوارئ الأطفال.

مركز اضطرابات النمو والسلوك بمستشفى الولادة والأطفال.

تطوير وتجهيز قسم العناية المركزة سعة 16 سريرًا.

تطوير وتجهيز غرف العمليات المرحلة الأولى

تطوير قسم العيون.

توسعة وتطوير المختبر وبنك الدم.