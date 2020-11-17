خزان نجران العالي أهم المشاريع الحضارية

يعتبر مشروع خزان نجران العالي، الجاري تنفيذه، من أبرز المشاريع التنموية، ومعلما من المعالم الحضارية بالمنطقة، حيث يتم حاليا تنفيذ مشروع استكمال المرحلة الثانية، وقد بلغت نسبة الإنجاز 80 %. ونفذ مشروع الخزان على 3 مراحل، المرحلة الأولى اشتملت على أعمال التأسيس والإنشاء بتكلفة إجمالية بلغت 97 مليون ريال، ويجري حاليا تنفيذ المرحلة الثانية بقيمة 20 مليون ريال، ثم تلتها المرحلة الثالثة والأخيرة، وهي عبارة عن مواقع استثمارية سيتم تأجيرها للمستثمرين فيما بعد، وفق اللوائح والإجراءات المنظمة لذلك، وتضمنت المرحلة الأولى بناء جسم الخزان بارتفاع يبلغ 103 أمتار، وتبلغ سعته التخزينية حوالي 800م3 ويشتمل على كثير من الملحقات، منها صالة اجتماعات وقاعة محاضرات ومطعم ومرافق أخرى ستنضم للعديد من الروافد السياحية في المنطقة، ليكون خزان المياه العالي من أبرز المشاريع التنموية التي تشهدها نجران، كما يتم تنفيذ المرحلة الثالثة المتعلقة بالبنية التحتية للمشروع والتشطيبات الداخلية للخزان، إضافة إلى إنشاء المباني المقررة في تصميم المشروع وتسوية الموقع العام. - 117 مليون ريال تكلفة المرحلة الأولى والثانية - طوله 108 - 800م3 سعته التخزينية - المرحلة الثالثة والنهائية مخصصة للاستثمار - يحتوي على العديد من المرافق والمطاعم والقاعات - يعد أحد أهم المعالم الحضارية بالمنطقة



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