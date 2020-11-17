محافظو نجران: دوت الخليج في عهد سلمان تنمية وإنجازات

أكد محافظو منطقة نجران، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يعمل على تحقيق التنمية المستدامة لتشمل كافة أرجاء دوت الخليج المعطاء، معبرين عن فخرهم واعتزازهم، بحلول الذكرى السادسة لتوليه مقاليد الحكم.

نجاحات متتالية

قال محافظ شرورة إبراهيم بن عاطف آل عاطف: نعبر عن ابتهاجنا وسرورنا بمناسبة مرور 6 أعوام على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم، وهي تحمل بين طيّاتها الإنجازات المحلية والدولية، والتي شملت العديد من النجاحات المتتالية على مختلف الأصعدة، والرؤى المتلاحقة للنهوض ببلادنا إلى مصاف الدول المتقدمة، كما شملت العديد من المبادرات الاقتصادية التي دفعت عجلة التنمية في المملكة ووضع منهج العمل الاقتصادي والتنموي ومحاربة الفساد، وتشجيع الاستثمارات، وصرامته الكبيرة في الدفاع عن مصالح المملكة ضد الأخطار الخارجية، وكل ما يعكر صفو مواطنيها.

تشكل ذكرى البيعة السادسة يوما استثنائيا في حياة كل مواطن، لما تحقق للوطن خلال هذه السنوات القليلة الماضية من تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم، والتي شهدت تطورًا ونماء على مختلف الأصعدة، ويحتفي كل مواطن بالذكرى وهو يرصد مدى ما حققته المملكة من نمو وازدهار شهدته مختلف نواحي الحياة، فكان هذا التطور والازدهار هو مجال حديث المواطنين جميعا، والذي شمل جميع القطاعات الحكومية والخاصة، وأضاف آل عاطف ويوم البيعة السادسة يُعتبر تاريخًا وملحمة عظيمة يؤكد من خلالها الشعب السعودي الكريم أصالته وارتباطه وعلاقته القوية بالقيادة الرشيدة، وذلك من خلال المواقف المشرفة من القيادة لمواطنيها ومن المواطنين لقيادتهم الحكيمة وفقهم الله، وأدعو الله أن يحفظ قيادتنا الرشيدة.

حضور قوي

‏ محافظ ثار محمد محمد عفيصان عبر قائلا: نفخر بتلاحم شعبنا وقيادتنا الرشيدة في نسيج واحد مادته الأساسية الولاء والوفاء، متطلعين إلى أعوام عديدة نقف فيها خلف مليكنا الذي وهبه الله محبة الجميع ووهبه الحنكة والحزم والعزم ليواصل مسيرة ورقي هذا الكيان الشامخ بين شعوب العالم أجمع، سائلا المولى عز وجل أن يديم علينا هذا العز والشموخ وأمننا وأماننا في ظل قائدنا ومليكنا المفدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، ولعل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم أجمع خير دليل وخير شاهد على أن شعبنا ودولتنا تنعم بفضل الله ثم بفضل قيادة خادم الحرمين الشريفين بحياة كريمة وباقتصاد عظيم وبتنمية كبيرة في شتى المجالات، مما انعكس على حياة الإنسان على أرض هذا دوت الخليج العظيم، فهذه الذكرى مناسبة تاريخية عزيزة على الجميع وعلى قائد عظيم نذر نفسة لخدمة دينة ووطنه وشعبه ولينعم كل إنسان على أرض هذا دوت الخليج بالحياة الكريمة، سائلا الله العلي العظيم أن يحفظ مولاي خادم الحرمين الشريفين لنا وللمسلمين وأن يمده بالصحة والعافية إنه سميع مجيب.

عطاء ونماء

قال محافظ حبونا عبدالله مبارك الدوسري: إن الذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مقاليد الحكم ذكرى عزيزة وحافلة بالعطاء والإنجاز، فيحق للوطن أن يفتخر وللمواطن أن يحتفي بهذه المناسبة الكريمة، لملك الحزم والعزم، ملك المواقف العظيمة التي أثبتت للجميع حنكة قائد جعل من أمن وسلامة بلاده ورفاهية ورخاء مواطنيه همَّه الأول وشغله الشاغل، وتابع: اتسم عهد خادم الحرمين الشريفين، بسماتٍ حضارية ومدنية رائدة، جسدت تفانيه في خدمة وطنه ومواطنيه، وأمته العربية والإسلامية، والمجتمع الدولي من خلال بناء شراكات دولية جديدة وقرارات تعزز مكانة المملكة، جعلتها في أوائل دول العالم اقتصاديًّا وسياسيًّا وعسكريًّا واجتماعيًّا وثقافيًّا وأمنيًّا، إن ذكرى البيعة السادسة لخادم الحرمين الشريفين، تدفع الجميع إلى استلهام مرحلة النماء والارتقاء التي تمر بها المملكة على مختلف المستويات، كما أنها تدفع الجميع إلى استحضار الرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين، وسياسة الحزم والعزم في الإصلاح والتطوير والتجديد واجتثاث الفساد، وإعادة هيكلة الاقتصاد لرفع كفاءته الوطنية، وتعزيز الاستدامة التنموية لمواكبة التقلبات الاقتصادية والتحديات الإقليمية، وصولًا إلى المشروع الوطني المتكامل وفق رؤية 2030.

تقدم وازدهار

أكد محافظ بدر الجنوب محمد عيد الحربي، أن ذكرى البيعة السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم تحل والمملكة تشهد إنجازات مفصلية على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي شكّلت ملحمة غير مسبوقة لبناء وطن وقيادة أمة، وتعتبر هذه المناسبة غالية على بلادنا وعلى قلوب جميع أبناء دوت الخليج، تأتي ونحن ننعم في بلادنا بالأمن والأمان والتقدم والازدهار بفضل الله عز وجل أولا، ثم بفضل التلاحم والترابط بين الشعب السعودي والقيادة الرشيدة.

وأضاف: ذكرى البيعة تدعو للفخر بقيادتنا والاعتزاز بوطننا وتجسيدًا لمشاعر الوفاء وصدق الانتماء، وبهذه المناسبة الغالية، أرفع التهاني لخادم الحرمين، وولي عهده الأمين، داعيًا الله عزوجل أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

أمان واستقرار

عبر محافظ خباش طلال بن درزي العردان، قائلا: المملكة العربية السعودية تحتفل بمرور ستة أعوام على تولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم ملكا للبلاد، وتأتي هذه المناسبة الغالية ونحن نعيش بأمن وأمان واستقرار ونماء وعطاء بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وبترابط وتلاحم بين الشعب السعودي الأصيل وقيادته، وحينما نتحدث عن ملك الحزم والعزم نتحدث عن ثقه العالم بسياسات المملكة ودورها المحوري لدعم الاستقرار الدولي والاقتصاد العالمي، من خلال ترؤسها لقمة العشرين، وعلى مستوي دوت الخليج منجزات اقتصاديه من خلال رؤية 2030، حيث يتحقق الكثير من المشاريع العملاقة في جميع أرجاء مملكتنا الغالية، وقد حظيت منطقة نجران أسوة بمناطق المملكة، بالعديد من المشاريع العملاقة، بدعم من القيادة الرشيدة ومتابعة أميرمنطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز ونائبه الأمير تركي بن هذلول.

وأضاف العردان: بقيادة خادم الحرمين الشريفين، استطاعت المملكة أن تواصل النمو بنسب مرتفعة، وحققت نهضة شاملة على جميع الأصعدة، وأصبحت الوجهة الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية، واستطاع ملك الحزم والعزم بحكمته ورؤيته الثاقبة أن يقود المملكة إلى مزيد من الإنجازات والتميز ومواصلة التنمية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث شهدت المملكة نهضة تنموية شاملة امتدت لجميع القطاعات التعليمية والصحية والقطاعات الاستثمارية والاقتصادية، التي تستهدف توفير الرخاء والرفاه لأبناء دوت الخليج، وأدعو الله أن يطيل في عمره وأن يحفظ وطننا من كل مكروه.

رؤية المملكة

عبر محافظ يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي,قائلا: تحل الذكرى السادسة للبيعة المباركة وتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم، وهي مناسبة غالية، تجسد الترابط والتلاحم بين أبناء دوت الخليج خلف القيادة الرشيدة، وتجدد العهد بمضاعفة الجهود لخدمة دوت الخليج وفق الرؤية الحكيمة، والمساهمة في تحقيق التطلعات نحو تنمية متوازنة ومستدامة، فما تم إنجازه يسعى لفتح آفاق جديدة نحو التطوير المستمر، سواء فيما يتعلق بالبناء الداخلي، أو الحضور الدولي والعالمي الذي يعكس الصورة الحقيقية لقوة ومكانة هذه البلاد وقوة تأثيرها بفضل من الله ثم بفضل حكمة القيادة الرشيدة، وتشهد المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين تطورات كبيرة ونموا غير مسبوق في كافة المجالات، كما شهدت إصلاحات ضخمة في إعادة هيكلة الاقتصاد ورسم خطة طموحة تتمثل في برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، وأسأل المولى -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمد في عمره ليواصل مسيرة البناء والعطاء، وأن يحفظ جنودنا المرابطين على حدود المملكة من كل سوء ومكروه.

قائد ملهم

قال رئيس مركز الحرشف والجفة عايض جبران آل بحري: نحتفل بحلول الذكرى السادسة للبيعة المباركة، في عامنا هذا وفي كل عام وبلادنا تنعم بالازدهار والتقدم في جميع المجالات، نحتفل بملكنا الغالي المحبوب الذي سكنت محبته قلوبنا على ما قدمه ويقدمه وينشده لنا جميعا ولبلادنا الحبيبة من رخاء ونماء، فنحن نعيش ولله الحمد بأمن وأمان واستقرار وعطاء وازدهار، بفضل الله عز وجل ثم بفضل التلاحم والترابط بين الشعب السعودي الأصيل والقيادة الرشيدة، حيث واصل مسيرة والده الملك عبدالعزيز حتى هذا العهد الميمون وحينما نتكلم عن ملك الحزم والعزم فنحن نستعرض قصة بناء ومسيرة وطن، وصلت في عهده إلى أوج النهضة والتقدم والرقي في شتى المجالات اقتصاديًا وسياسيًا ومحليًا وعالميًا.

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