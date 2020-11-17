الاهتزازات الاحترازية ترفع السلامة على طرق نجران

أشاد مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة نجران وبران آل عطشان، بالذكرى السادسة للبيعة المباركة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قائلا: إنها فرصة سانحة لتجديد العهد والولاء لقائد مراحل النهضة والازدهار التي تعيشها بلادنا، والتي عمت جميع مناطق المملكة ومنها منطقة نجران.

توازن حكيم

قال آل عطشان: تحل علينا مناسبة لصاحبها في نفوسنا حب صادق وولاء ووفاء بالعهد ما حيينا. ذكرى البيعة السادسة، مناسبة نستغلها في تأكيد الوفاء الصادق المخلص لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، فيها نستذكر ونجدد البيعة المباركة، ونحن بحمد الله تعالى في أمن وأمان ورخاء واستقرار، عام جديد يذكرنا بتعاظم مكانة هذا دوت الخليج المعطاء المملكة العربية السعودية بين الأمم، لما يحقق من نجاحات وإنجازات في جميع المجالات، بقيادة حكيمة شجاعة حازمة تمسك رسنها يد فيها الخير لمن يحب الخير لهذا دوت الخليج وأهله، وفيها الحسام على من يريد المساس بسوء للوطن وأهله، هذا التوازن الحكيم في عالم مليء بالاضطراب في كثير من النواحي جعلنا نضاهي بحكامنا بين الأمم في عدلهم وحزمهم.

ولاء ووفاء

بهذه المناسبة أتقدم وكافة منسوبي فرع وزارة النقل بمنطقة نجران، بأصدق الولاء والوفاء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وكلنا فخر واعتزاز بالإنجازات الحضارية والدعم اللامحدود خدمة للوطن والارتقاء بجودة المعيشة والحياة للمواطن، ومن خلال هذا الدعم يعمل فرع وزارة النقل بالمنطقة على رفع كفاءة البنية التحتية لقطاع مشاريع الطرق والنقل عبر دراسة وتصميم وتنفيذ الطرق الرئيسية والفرعية والثانوية بالمنطقة ومخططاتها وصيانتها بكفاءة، ورفع مستوى السلامة المرورية عليها وفق معايير تقنية متطورة وجودة عالية حفاظا على سلامة مستخدمي طرق وزارة النقل بالمنطقة، وبما يضمن تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

مشاريع النقل

أوضح آل عطشان، أن المنطقة تحظى بمشروعات تجاوزت تكلفتها الإجمالية 431 مليون ريال، وبلغت تكلفة المشروعات المنجزة لرفع مستوى السلامة المرورية على الطرق بمنطقة نجران 46 مليونا، تشمل مشروع تجهيزات أجهزة السلامة المرورية بتكلفة 30 مليون ريال، وتنفيذ مطبات بتقنية الاهتزازة التحذيرية بتكلفة 9 مليون ريال، والسياج السلكي عالي الشد للطرق المزدوجة بتكلفة بلغت 7 ملايين ريال، إضافة إلى تنفيذ تقنية المطبات الاهتزازية التحذيرية بإجمالي أطوال 1050كم، والعلامات الأرضية «عيون قطط» بإجمالي 63,000 وحدة، وعمل حواجز واقية بجميع أنواعها بإجمالي أطوال 25,500 متر طولي، وتنفيذ السياج السلكي عالي الشد بإجمالي أطوال 252 كم، ووضع العلامات الأرضية المضيئة بالطاقة الشمسية بإجمالي 10,900 وحدة، وخطوط مرورية عاكسة بإجمالي 230,000 متر مربع، واللوحات الإرشادية والتحذيرية بإجمالي 800 لوحة، وحواجز واقية ماصة للصدمات بجميع أنواعها بإجمالي أطوال 500 متر طولي. وأضاف أن من أبرز الأعمال المنجزة لرفع مستوى السلامة على الطرق قيام الفرع بتحسين التقاطعات السطحية ومناطق الربط وتنفيذ وسائل السلامة التي شملت تنفيذ الدهانات الأرضية وعلامات تحكم أرضية وعيون قطط تعمل بالطاقة الشمسية ولوحات إرشادية، ومن أبرز الطرق: نجران - شرورة، نجران - خميس مشيط، شرورة - السليل، نجران - السليل، هدادة - بدر الجنوب، طريق الملك عبدالله، طريق الأمير سلطان، طريق الأمير نايف، بئر عسكر مغرة، الحصينية - الخانق.

سياج سلكي

تم تنفيذ تقنية الاهتزازات التحذيرية على جانبي الطرق ومن أبرز الطرق: نجران - شرورة، نجران - خميس مشيط، شرورة - السليل، نجران - السليل، هدادة - بدر الجنوب، الملك عبدالله، الأمير سلطان، بئرعسكر مغرة، الحصينية - الخانق، إضافة إلى تنفيذ سياج سلكي على طريق نجران السليل لمنع دخول الحيوانات السائبة، لافتاً إلى أن المشاريع الجاري العمل بها حالياً لرفع السلامة على الطرق بالمنطقة تبلغ تكلفتها الإجمالية 66 مليون ريال، وتشمل مشروع تحسين بعض التقاطعات السطحية ومناطق الربط على بعض الطرق بتكلفة تبلغ 25 مليون ريال، ومشروع تنفيذ الحواجز الواقية على بعض الطرق بتكلفة إجمالية 41 مليون ريال.

طرق مزدوجة

أشار وبران، إلى أن الأعمال المنجزة بمشروعات الطرق شملت طرقا مزدوجة بأطوال 22.4 كيلو مترا، وطرق مفردة بأطوال 14.6 كيلو مترا، وإصلاح طرق بأطوال 11.8 كيلو مترا، كما يجري العمل في تنفيذ الطرق الثانوية بالمنطقة «المجموعة الخامسة» تشمل تنفيذ الأعمال المتبقية من استكمال ازدواج طريق نجران - شرورة - الوديعة بطول 25 كلم، بتكلفة 79.246.460 مليون ريال، نسبة الإنجاز الفعلية 75.5، إضافة إلى استكمال الطريق المزدوج الذي يربط تقاطع الخضراء مع طريق نجران شرورة إلى الحصينية، وطريق الحصينية - يدمة بطول 62 كم وتكلفة بلغت 85 مليونا، واستكمال ربط طريق الملك عبدالعزيز بطريق الأمير سلطان بجوار المدينة الطبية بنجران بتكلفة 189.158.043 مليون ريال، ونسبة الإنجاز الفعلية 95.5%.

مشروعات صيانة الطرق

5 عقود للصيانة العادية بإجمالي 2688 كم بتكلفة 176,940,114 مليون ريال.

إصلاحات الأسطح الخرسانية ووسائل السلامة والأسطح الأسفلتية وأعمال النظافة.

الطرق الترابية بإجمالي 1067 كم وتكلفة 14,469,231 مليون ريال.

الصيانة الكهربائية بإجمالي 80 كم وتكلفة 3,291,750 مليون ريال.

إعادة إصلاح 13 طريقا متضررا.

رفع مستوى السلامة على الطرق بطول 370 كم بقيمة 234,372,498,98 مليون ريال

من أبرز الطرق:

نجران - شرورة

نجران - خميس مشيط

شرورة - السليل، نجران - السليل

هدادة - بدر الجنوب، طريق الملك عبدالله

الأمير سلطان - طريق الأمير نايف

بئر عسكر - مغرة

الحصينية - الخانق