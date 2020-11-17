65 مشروعا تبرز جمال عروس الربع الخالي

رفع رئيس بلدية شرورة المهندس محمد بن شديد آل عايض، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بمناسبة الذكرى السادسة للبيعة، وتحدث آل عايض قائلاً: في ذكرى البيعة السادسة نهنئ القيادة الحكيمة، ونجدِّد الولاء والحب والسمع والطاعة، ونجدد مشاعر الإخلاص للقيادة الحاكمة التي رسمت لنا سبل الراحة المعيشية من جميع الجوانب، أهمها الاقتصادية والحيوية والشعور بالأمن والأمان.

65 مشروعا

أوضح المهندس آل عايض، أن عدد المشاريع المنتهية في محافظة شرورة خلال السنوات الماضية بلغ 65 مشروعا بلديا، بقيمة إجمالية بلغت 341.611.648.33 ريالا.

وحظيت البلدية -كغيرها من البلديات في المحافظات والمراكز التابعة لأمانة منطقة نجران- بنصيب وافر من المشاريع البلدية والخدمية الشاملة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، وبمتابعة مستمرة من أمير منطقة نجران ونائبه.

وبلغ عدد المشاريع المنتهية خلال السنوات الخمس الماضية في محافظة شرورة 65 مشروعاً بتكلفة إجمالية تقدر بـ 341.611.648.33 ريالاً، كما بلغ عدد المشاريع الجاري تنفيذها 14 مشروعاً بتكلفة إجمالية بلغت 130.090.134 ريالا.

السفلتة والأرصفة

أضاف آل عايض: أولت بلدية محافظة شرورة مشاريع السفلتة والأرصفة والإنارة اهتماماً كبيراً، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 15 مشروع بلدية، بتكلفة إجمالية بلغت 193,339,502.14 ريالا، ويجري العمل حالياً على تنفيذ 6 مشاريع بتكلفة إجمالية بلغت 84,908,985.98 ريالاً.

درء أخطار السيول

أشار آل عايض إلى أنه فيما يخص مشاريع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار، فقد تم تنفيذ 4 مشاريع بقيمة إجمالية بلغت 31,522,377 ريالاً.

مشاريع التجميل

يضيف آل عايض، كما نفذت بلدية محافظة شرورة عددا من مشاريع التحسين والتجميل، التي تُعد أحد أهم مرافق الترويح عن النفس؛ حيث تم الانتهاء من تنفيذ 4 مشاريع بتكلفة إجمالية تقدر بـ 11.207.110 ريالاً، ويجري العمل حالياً على تنفيذ عدد 1 مشروع بلدية بتكلفة إجمالية بلغت 8.190.315 ريالا. إضافةً إلى الأعمال التي يتم تنفيذها من خلال التشغيل والصيانة كالمجسمات الجمالية ومشاريع تطوير وتحسين الأحياء القديمة؛ كذلك تطوير المتنزهات الطبيعية والحدائق، التي تُعد من أهم أماكن الجذب السياحي في محافظة شرورة؛ حيث تم الانتهاء من تنفيذ 5 حدائق، وتم العمل من انتهاء حديقة الصناعية القديمة بمساحة إجمالية 40.000 متر مربع وتكلفة 3.165.372 ريالا، ويجري العمل على تطوير جزء من حديقة متنزه الملك عبدالعزيز في إطار الخطة المرحلة لتطويره وتحسينه بتكلفة إجمالية بلغت 8.190.315 ريالا، كما يجري العمل حاليا على تنفيذ حديقة في حي الخالدية وحي الفيصلية وحي سلطانة، ضمن مشروع سفلتة وأرصفة وإنارة للأمانة والبلديات التابعة مرحلة أولى، كما تم تنفيذ 4 مشاريع في ممشى دوت الخليج في مشعل أ، وممشى شاطئ الرمال وممشى في حي الملك عبدالله، وممشى حي الروضة الشمالية، وممشى وواجهة حي الروضة الجنوبية. كذلك جارٍ تنفيذ أسواق ومسالخ خارج مدينة شرورة بمساحة إجمالية 13915 مترا مربعا، وبتكلفة إجمالية بلغت 3.074.162 ريالا.

تخلص من النفايات

يضيف آل عايض، تبذل بلدية محافظة شرورة جهوداً كبيرة في مجال الإصحاح البيئي، حيث توجد 4 مشاريع للتخلص من النفايات وردم المستنقعات والإصحاح البيئي بقيمة إجمالية بلغت 8.374.789 ريالا؛ وجار تنفيذ مشروع صحة البيئة الخاص بأعمال المكافحة المنزلية بتكلفة 1.524.600 ريال، كذلك مشروع ردم المستنقعات والتخلص من النفايات والإصحاح البيئي المرحلة الثالثة بتكلفة 748.650 والمختص بتشغيل مرمى النفايات وفق الاشتراطات البيئية، كما تم إنشاء مختبر فني لفحص التربة ومواد البناء بتكلفة إجمالية تقدر بـ 2.132.335 ريالاً.

من مشاريع بلدية شرورة

مبنى سكن عمال البلدية

ساحة الاحتفالات بالمحافظة

مبنى خدمة واستقبال المستفيدين

المركز الحضاري

مشروع الأسواق والمسالخ

ملاعب لكرة قدم والكرة الطائرة

مجسمات جمالية

تطوير وتحسين الأحياء القديمة

تطوير المتنزهات الطبيعية والحدائق