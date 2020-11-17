العتيبي: التعليم عن بعد أصبح واقعا ملموسا

رفع المدير العام للتعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات الإدارة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان ، وإلى الأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي الوفي، بمناسبة الذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم، مؤكدا أنها ذكرى غالية على قلوب أبناء دوت الخليج جميعاً.

منجزات تنموية

أكد العتيبي أن المملكة شهدت منذ مبايعة خادم الحرمين الشريفين، المزيد من المنجزات التنموية العملاقة على امتداد مساحاتها الشاسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية، وتشكل في مجملها إنجازات جليلة تميزت بالشمولية والتكامل في بناء دوت الخليج وتنميته، ما يضعها في رقم جديد بين دول العالم المتقدمة، مشيرا إلى أنه خلال فترة وجيزة تحققت العديد من الإنجازات العظيمة والمكاسب الكبيرة، والتي تعتبر بكل المقاييس والمعايير غير مسبوقة بشموليتها وعالميتها، وعزز من مكانة المملكة اقتصادياً وسياسياً بين الأمم، وخلال هذا العهد الزاهر إطلاق رؤية المملكة 2030، وتدشين مشروعات عملاقة في أرجاء دوت الخليج.

تعليم متقدم

بين العتيبي أن التعليم في عهد خادم الحرمين الشريفين، شهد تغيرا نوعيا تسارعت فيه الإنجازات وتنوعت وتوسعت سبل التنمية لتلحق بالتحول الوطني، ثم برؤية المملكة 2030 الحالمة التي تسير بخطى ثابتة نحو آفاق المستقبل المشرق، مشيرا إلى أن التعليم في منطقة نجران يشهد نقلة نوعية في تحقيق التطلعات التعليمية والمتطلبات المهنية، في ظل الدعم السخي من القيادة الرشيدة، واهتمام أمير المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير تركي بن هذلول، ومتابعة وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، مؤكدا أن المنطقة شهدت العديد من المشاريع التعليمية التنموية، وشقّ الطلاب طريقهم للوصول إلى الريادة والتميز، وكانت المتابعة الملكية تعبد كل طريق، وتيسر وتنير الطريق لطلاب وطالبات التعليم.

منصة «مدرستي»

أضاف مدير تعليم نجران: مع بدء جائحة كورونا، ضربت بلادنا أروع الأمثلة في التعامل مع الأزمات، للحفاظ على صحة كل من يسكن أرضنا الطاهرة، ومنهم أبناؤنا الطلاب والطالبات، حيث سارعت في تقديم البدائل الإيجابية عبر منصة مدرستي والمنصات التي وفرتها وزارة التعليم لمواصلة رحلة التعليم عن بُعد، فكان إعلان وزير التعليم عن آلية العودة للدراسة عن بعد، نموذجا مثاليا لاهتمام وحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، بكل ما من شأنه صحة المواطن، وتمكين أبنائنا الطلاب والطالبات من مواصلة رحلة العلم عبر الوسائل التقنية المختلفة، لنمضي يدا بيد بجانب أولياء الأمور لخدمة دوت الخليج الغالي، حيث أثمر دعم الملك المخلص لله ثم لوطنه وشعبه، بأن جعل حلم التعليم عن بعد واقعا ملموسا يعيشه ويستفيد منه الجميع، وخلال الفترة الماضية تم تنفيذ حزمة من المبادرات والبرامج وورش العمل والدورات التدريبية التي تهتم بالتعليم عن بُعد ومنصة مدرستي، وعمل حملات تثقيفية وإنشاء مراكز الدعم، لتقديم الدعم الفني والتقني للطلاب والطالبات، وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم، إلى جانب الدعم والمساعدة في التسجيل وأساليب التعليم عن بُعد، والرد على استفسارات الطلاب والطالبات وأولياء الأمور فيما يخص منصة «مدرستي».

شركاء النجاح

أشار المدير العام للتعليم بمنطقة نجران، إلى أن الإدارة حققت مؤخراً المركز الثاني على مستوى المملكة في المنتجات والنشر الإعلامي لمسابقة مدرستي، من بين 47 إدارة تعليمية على مستوى المملكة، في منجز يبين مدى تميز المعلمين والمعلمات وأبنائنا الطلاب والطالبات في مدارس تعليم نجران بالتعاون مع شركاء النجاح أولياء الأمور في حرصهم على التعليم عن بُعد، وأضاف: تهدف المسابقة إلى تعزيز أهمية التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد، والعمل على إثراء المحتوى التعليمي، وتنمية مهارات التعليم، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وترسيخ القيم والاتجاهات الإيجابية في البيئة الافتراضية، وتكريس الممارسات الإيجابية مع التقنية، من خلال التسابق الرقمي من قبل جميع الفئات المشاركة في الموضوعات الداعمة لعملية التعليم والتعلم عن بعد، وتقديم محتوى مُصمم ومُنتج بطريقة إبداعية ومتفردة.

نواتج التعلم

بين العتيبي أنه خلال السنوات الماضية تم تنفيذ حزمة من المبادرات والبرامج وورش العمل والدورات التدريبية التي ساهمت في تميز الميدان التعليمي سواء حضوريا أو عن بُعد خلال الفترة الحالية كما حرصت الإدارة العامة للتعليم بنجران على تكثيف الجولات الإشرافية التي أثمرت عن تميز نواتج التعلم إضافة إلى المساهمة في تنويع الأساليب الإشرافية لتحقيق النمو العلمي والمهني وتحسين عمليتي التعليم والتعلم مشيدا بالدور الهام الذي قام به المساعدون ومديرو مكاتب التعليم والإدارات والأقسام المشرفون والمشرفات وقادة وقائدات المدارس والمعلمون والمعلمات وكذلك متابعة شركاء النجاح أولياء الأمور لأبنائهم الطلاب.

تطوير مهني

أكد العتيبي أن تعليم نجران تبنى العديد من القيم من خلال المسؤولية والمهنية والجودة والشراكة وتحسين بيئة العمل ودعم المؤسسات التعليمية والارتقاء بمستوى الجودة في العمل التعليمي من خلال تشخيص واقع الميدان وتجويد المهام في إطار الأنظمة المتبعة لتحسين مخرجات الأداء التعليمي للطلاب والطالبات وتجويد التعلم من خلال التحسين المستمر بالمراحل الانتقالية وتنفيذ عمليات التقويم، وتحليل نتائجه، وتنظيم البرامج العلاجية والإثرائية، وتنفيذ البرامج التدريبية والإشرافية، وعمل برامج علاجية وقياس أثرها وتحديد نقاط الضعف والعمل على الرفع من المستوى التحصيلي للطلاب كما تم إطلاق برامج التطوير المهني التعليمي التي استهدفت كافة شاغلي الوظائف التعليمية بالمنطقة.

من إنجازات إدارة النشاط الطلابي

المركز الأول على مستوى المملكة في مسابقة تحدي الصعاب لمسابقة الفيرست ليغو

المركز الأول والثاني في مسابقة تحدي القراءة العربي على مستوى المملكة

4 ميداليات ذهبية وبرونزية في مسابقة «الكانجارو للرياضيات» لعام 2020

المركز الثاني في برنامج الطالب المدرب على مستوى المملكة

المركز الثاني في منافسات الخط العربي والزخرفة الإسلامية على مستوى المملكة

المستوى الفضي في مسابقة المشاريع الإبداعية للروبوت