نجوم نجران يسطعون في سماء الكرة السعودية



استطاع عدد كبير من أبناء منطقة نجران الوصول للمنتخبات الوطنية بمختلف درجاتها رغم قلة الإمكانيات في ذلك الوقت، ولعل من أبرزهم الطير النجراني الحسن اليامي، الذي وصل لكأس العالم، وكذلك المهاجم محمد حرشان لتمثيله المنتخب الأولمبي والحارس إبراهيم وبران وصالح مساعد، وفي الوقت القريب وقع الاختيار على عدد من النجوم أمثال علي آل ضاوي ومفتاح آل حمسل ومتعب النجراني وفواز الصقور وسعود حمسل، ليتم انقطاع أبناء نجران لفترة ليست بالطويلة ليتم استدعاء محمد الربيعي وسعيد الربيعي وعلي آل بليهي للمنتخب السعودي الأول، كما تم استدعاء حمد اليامي وعبد الرحمن اليامي للمنتخب الأولمبي، ومدافع نادي نجران محمد عيسى ومدافع نادي الأخدود والمنتقل حديثا للشباب عبدالله الربيعي لتمثيل للمنتخب السعودي للشباب. وتزايد عدد اللاعبين المنتقلين من أندية نجران حاليا للعب في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حتى وصل إلى 15 لاعبا، والظهراء في منطقة نجران يدعمون دوري المحترفين مثل عوض خميس الرائد، ويلعب في مركز الوسط، عوض الصقور الفيصلي ويلعب ظهير يمين، فواز الصقور الوحدة ويلعب ظهير يمين، حمد آل منصور النصر ويلعب ظهير يسار، حمد طهيفان القادسية ويلعب ظهير يمين، سعد خيري الباطن ويلعب ظهير يمين، سعيد آل حمسل أبها ويلعب ظهير يمين، عارف آل حيدر ضمك ويلعب وسط ميدان، مبارك الصقور الوحدة وسط ميدان، علي البليهي الهلال قلب دفاع، سعيد الربيعي الاتفاق قلب دفاع، صالح آل عباس معار من النصر إلى الباطن، ويلعب رأس حربة، محمد الربيعي الأهلي حارس، عبدالله الربيعي الشباب قلب دفاع، عبدالرحمن اليامي الاتحاد مهاجم.

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