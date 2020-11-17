السعودية اليوم / محافظ الداير بني مالك يتفقد عدداً من المشروعات التعليمية بالمحافظة



الداير بني مالك 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واس

تفقد محافظ الداير بني مالك نايف بن ناصر بن لبدة اليوم، عدداً من المشروعات والمجمعات التعليمية التي يشرف عليها مكتب تعليم الداير بني مالك التابع لإدارة تعليم صبيا، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي تشمل مختلف المرافق والمشروعات التنموية بالمحافظة.

وشملت الجولة التفقدية عدداً من المشروعات المنجزة، مستمعاً لشرح من مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي عن المشروعات وعمليات التأهيل المنجزة والترميم ونسب الإنجاز والصيانة التشغيلية لدى مكاتب التعليم وصيانة المباني التعليمية ومباني الإدارة، ومنها مشروع مدرسة آل علي الثانوية للبنين الذي بلغت تكلفته عشرة ملايين ريال و يحوي على فصول، وغرف إدارية، ومختبرات للعلوم والحاسب، وغرف معلمين، ومصادر تعلم، وصالات للأنشطة والرياضة، سيوفر 210 آلاف ريال سنوياً كقيمة أجارية، إضافة إلى أربعة مشاريع جارية تنفيذها بتكلفة أجمالية تبلغ 66 مليون ريال تشمل مجمعات "آل علي التعليمي للبنات، والداير الشرقي بنات، ومجمع عراب بنات، ومتوسطة الداير بنين"، والتي يستفيد منها 1500 طالب وطالبة، وستسهم في الاستغناء عن 18 مدرسة مستأجرة، واطلع على سير العملية التعليمية بمدارس المحافظة عبر

// انتهى //

01:25ت م

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الداير بني مالك 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واستفقد محافظ الداير بني مالك نايف بن ناصر بن لبدة اليوم، عدداً من المشروعات والمجمعات التعليمية التي يشرف عليها مكتب تعليم الداير بني مالك التابع لإدارة تعليم صبيا، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي تشمل مختلف المرافق والمشروعات التنموية بالمحافظة.وشملت الجولة التفقدية عدداً من المشروعات المنجزة، مستمعاً لشرح من مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي عن المشروعات وعمليات التأهيل المنجزة والترميم ونسب الإنجاز والصيانة التشغيلية لدى مكاتب التعليم وصيانة المباني التعليمية ومباني الإدارة، ومنها مشروع مدرسة آل علي الثانوية للبنين الذي بلغت تكلفته عشرة ملايين ريال و يحوي على فصول، وغرف إدارية، ومختبرات للعلوم والحاسب، وغرف معلمين، ومصادر تعلم، وصالات للأنشطة والرياضة، سيوفر 210 آلاف ريال سنوياً كقيمة أجارية، إضافة إلى أربعة مشاريع جارية تنفيذها بتكلفة أجمالية تبلغ 66 مليون ريال تشمل مجمعات "آل علي التعليمي للبنات، والداير الشرقي بنات، ومجمع عراب بنات، ومتوسطة الداير بنين"، والتي يستفيد منها 1500 طالب وطالبة، وستسهم في الاستغناء عن 18 مدرسة مستأجرة، واطلع على سير العملية التعليمية بمدارس المحافظة عبر منصة مدرستي // انتهى //01:25ت م0231

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