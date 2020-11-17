السعودية اليوم / تونس تسجل 599 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 1 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واس

سجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية، 599 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن الوفيات الجديدة بلغت 19 حالةً، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2389 حالة وفاة.

// انتهى //

23:47ت م

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تونس 1 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واسسجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية، 599 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 81003 إصابات.وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن الوفيات الجديدة بلغت 19 حالةً، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2389 حالة وفاة.// انتهى //23:47ت م0226

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