السعودية اليوم / قافلة الإرشاد الزراعي تنطلق بتبوك بمشاركة 40 جهة حكومية وأهلية ومنظمة غير ربحية



تبوك 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واس

انطلقت بمنطقة تبوك اليوم فعاليات القافلة " الزراعية الإرشادية " التي تنظمها وزارة البيئة والمياه والزراعة، وتستمر على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة 40 جهة حكومية وأهلية ومنظمة غير ربحية.

وتأتي القافلة لرفع مستوى المعرفة والمهارات الزراعية للمزارعين من خلال تغيير الاتجاهات السلوكية وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية لزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى تقديم الإرشاد للمزارعين والمهتمين بهذا المجال وإطلاعهم على التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي، من خلال البرامج الإرشادية حسب الميزة النسبية لكل مدينة ومحافظة، وتعديل ممارسات المزارعين نحو الأسلوب الأمثل في الوقاية ومكافحة الآفات الزراعية، وإكسابهم المهارات اللازمة والصحيحة لمكافحة هذه الآفات.

وتعد فعاليات القافلة استكمالاً لمسيرة النجاح التي حقّقتها في مراحلها السابقة، والتي انطلقت من مدينة الرياض لتحط رحالها في عدد من المحطات، بمشاركة واسعة من قبل الجهات الحكومية والأهلية والمنظمات غير الربحية، حيث تنوعت المشاركات بعدد من أركان برنامج سوسة النخيل الحمراء، وركن للزراعة العضوية، بالإضافة إلى مشاركة المختبر المتنقل لتحليل التربة والمياه واستقبال العينات، كما شاركت الجهات الحكومية ممثله بجامعة تبوك وأمانة المنطقة، وصحة تبوك، والهلال الأحمر السعودي، وصندوق التنمية الزراعي، والجهات الأمنية وعدد من الشركات، بالإضافة إلى مشاركة عدد من المزارعين بأركان مختلفة لمنتوجاتهم، والأسر المنتجة والنحالين من خلال عرض منتجاتهم وتسويقها.

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23:44ت م

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