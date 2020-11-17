السعودية اليوم / الكونغو الديمقراطية تسجل 79 إصابة جديدة بفيروس كورونا



كينشاسا 1 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واس

سجّلت الكونغو الديمقراطية 79 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الكونغولية اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات بلغ 321 حالةً، بعد تسجيل حالتي وفاة.

// انتهى //

23:43ت م

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كينشاسا 1 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واسسجّلت الكونغو الديمقراطية 79 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 11839 إصابة.ًوأوضحت وزارة الصحة الكونغولية اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات بلغ 321 حالةً، بعد تسجيل حالتي وفاة.// انتهى //23:43ت م0224

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