السعودية اليوم / موريتانيا تسجل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا



نواكشوط 1 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واس

سجلت موريتانيا 27 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 7979 إصابةً، فيما استقر عدد الوفيات عند 165 حالةً.

// انتهى //

23:40ت م

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نواكشوط 1 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واسسجلت موريتانيا 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 7979 إصابةً، فيما استقر عدد الوفيات عند 165 حالةً.// انتهى //23:40ت م0222

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