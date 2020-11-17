السعودية اليوم / جامعة الجوف تختتم الأسبوع الأول من برنامج تهيئة البرامج الأكاديمية



سكاكا 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واس

أنهت عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي بجامعة الجوف برنامج الأسبوع الأول من تهيئة برامج الجامعة الأكاديمية لاستيفاء متطلبات ومعايير الاعتماد البرامجي الوطني، الذي يمتد على مدى أربعة أسابيع وينتهي في الـ 3 من ديسمبر القادم.

وقدمت العمادة (7) ورش تدريبية استهدفت فرق عمل استيفاء المتطلبات والمعايير، حيث قدمت الورشة الأولى بهدف تحديد متطلبات الاعتماد البرامجي الوطني، وتناولت الورشة الثانية رسالة وأهداف البرنامج وعلاقتها برسالة وأهداف الكلية والجامعة، فيما ناقشت الورشة الثالثة مصادر التعلم والمرافق والتجهيزات، أما الورشة الرابعة فقد خُصصت لمناقشة إدارة البرنامج وجودته، وتناولت الورشة الخامسة خصائص الخريجين، وفي السادسة نُوقش القبول والتسجيل، واختتم البرنامج بتناول استقطاب واستبقاء هيئة التدريس.

وذكر عميد عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي الدكتور فياض بن حامد العنزي، أن جميع الورش تهدف إلى التحسين المستمر للأداء، وجودة مخرجات التعلم للبرامج الأكاديمية، بما يسهم في اعتماد كافة البرامج الأكاديمية بالجامعة، وينعكس على قدرة خريجي الجامعة على المنافسة في سوق العمل، ويعزز من ثقة المجتمع وأرباب العمل بمخرجات الجامعة.

// انتهى //

23:35ت م

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