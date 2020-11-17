السعودية اليوم / الولايات المتحدة الأمريكية تسجل 138,025 إصابة بكورونا



واشنطن 1 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية, 138,025 إصابة جديدة بفيروس

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 10,984,398 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 245,470 حالة وفاة.

// انتهى //

23:23ت م

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واشنطن 1 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية, 138,025 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) و 660 حالة وفاة.ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 10,984,398 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 245,470 حالة وفاة.// انتهى //23:23ت م0218

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