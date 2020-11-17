السعودية اليوم / تقني حائل ينظم ملتقى الجودة تحت شعار "جودتنا .. بتميّز مخرجاتنا"



حائل 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واس

تنظم الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة حائل غدًا ملتقى الجودة "عن بعد" بمناسبة اليوم العالمي للجودة 2020م تحت شعار "جودتنا .. بتميّز مخرجاتنا ".

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة حائل المهندس مشعل بن سعود التميمي بأن هذا الملتقى يأتي ضمن مجموعة من المبادرات والفعاليات، التي تقدمها الإدارة بمناسبة اليوم العالمي للجودة 2020م .

ويهدف الملتقى الذي ينطلق برعاية نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لسياسات التدريب والجودة الدكتور عبدالله بن مستور المرزوق، إلى نشر مفهوم الجودة ومدى تأثيرها على تحسين جودة مخرجات المنشآت التدريبية، بالإضافة إلى الإسهام في نشر الأعمال والتجارب المميزة، من خلال عقد المحاضرات والنقاشات لمجموعة من الخبراء والمختصين في مجال الجودة على مستوى المنشآت التدريبية بالمنطقة.

// انتهى//

23:16ت م

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