السعودية اليوم / إسبانيا تسجل 38273 إصابة جديدة بكورونا



مدريد 1 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واس

سجلت إسبانيا خلال الساعات الـ24 الماضية, 38273 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الإسبانية اليوم, أنها سجلت 484 حالة وفاة بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 41253.

// انتهى //

22:31ت م

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مدريد 1 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واسسجلت إسبانيا خلال الساعات الـ24 الماضية, 38273 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع إجمالي عدد الإصابات فيها إلى 1496864 إصابةً.وأوضحت وزارة الصحة الإسبانية اليوم, أنها سجلت 484 حالة وفاة بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 41253.// انتهى //22:31ت م0214

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