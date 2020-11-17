شكرا لقرائتكم خبر الشورى يقر مشروع نظام البنك المركزي السعودي وتعديل الرسوم الجمركية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس برئاسة رئيسه الدكتور عبدالله آل الشيخ، على مشروع نظام البنك المركزي السعودي، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير من رئيس اللجنة تضمن وجهة نظر اللجنة حول ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه تقرير اللجنة المالية، وصوت المجلس بعد انتهاء مناقشته بالموافقة على مشروع النظام.

كما وافق المجلس في قرار آخر على تعديل البند «ثانيا» من المرسوم الملكي رقم (م/9) في 6/4/1393هـ بشأن فئات الرسوم الجمركية لغرض حماية وتشجيع الصناعات والمنتجات الزراعية المحلية المقدم من اللجنة المالية، وذلك بعد استماع المجلس إلى تقرير من نائب رئيس اللجنة، تضمن وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه مقترح التعديل بعد مناقشته.

إلى ذلك أنهى المجلس تكوين لجانه المتخصصة وتعيين رؤسائها ونوابهم لأعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة، حيث استهل ذلك بالاستماع إلى تقرير من الأمانة العامة بشأن تكوين لجان المجلس المتخصصة تلاه الأمين العام للمجلس محمد المطيري.

وجدد آل الشيخ في أولى جلسات المجلس في دورته الجديدة الترحيب بالأعضاء الجدد الذين صدر الأمر الملكي الكريم بتعيينهم في هذه الدورة، والترحيب بمن نالوا الثقة بالتجديد لهم من أعضاء المجلس في دورته الماضية ليواصلوا العطاء في هذه الدورة، متمنيا للجميع التوفيق والسداد لخدمة الدين والملك والوطن.

وأشار تقرير الأمانة إلى أن الرغبة الأولى للأعضاء في الانضمام للجان قد تحققت لـ123 عضوا بنسبة تجاوزت 83%، فيما تحققت الرغبة الثانية لـ17عضوا بنسبة تجاوزت 11%، في حين تحققت الرغبة الثالثة لـ 8 من الأعضاء بنسبة تجاوزت 5% .

اللجان المتخصصة بالشورى:

الشؤون الإسلامية

الدكتور سليمان الفيفي رئيسا

الدكتور علي الشهراني نائبا

الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب

الدكتور واصل المذن رئيسا

الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد نائبا

الإدارة والموارد البشرية

عطا السبيتي رئيسا

الدكتورة سامية بخاري نائبا

الاقتصاد والطاقة

الدكتور فيصل آل فاضل رئيسا

الدكتور فهد التخيفي نائبا

الأمنية

اللواء طيار ركن علي عسيري رئيسا

اللواء منصور التركي نائبا

التعليم والبحث العلمي

الدكتور ناصر الموسى رئيسا

الدكتورة أمل الشامان نائبا

الثقافة والإعلام والسياحة والآثار

الدكتور علي القرني رئيسا

الدكتورة مها السنان نائبا

الشؤون الخارجية

عساف أبواثنين رئيسا

الدكتور وائل الإدريسي نائبا

الصحية

الدكتورة زينب أبوطالب رئيسا

الدكتور صالح الشهيب نائبا

المالية

صالح الخليوي رئيسا

إبراهيم المفلح نائبا

النقل والاتصالات وتقنية المعلومات

هزاع القحطاني رئيسا

الدكتور متعب المطيري نائبا

حقوق الإنسان والهيئات الرقابية

الدكتور هادي اليامي رئيسا

كوثر الأربش نائبا

الحج والإسكان والخدمات

الدكتور أيمن فاضل رئيسا

محمد المزيد نائبا

المياه والزراعة