شكرا لقرائتكم خبر عن «قطان» يبحث مع وزير خارجية زيمبابوي العلاقات الثنائية والان نبدء بالتفاصيل

عقد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، لقاءً وجلسة مباحثات موسعة مع وزير الشؤون الخارجية والتجارة الدولية في جمهورية زيمبابوي سيبوسيسو بوسي مويو وذلك بمقر وزارة الخارجية بجمهورية زمبابوي. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة.

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