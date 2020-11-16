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مياه القصيم تعلن تشغيل شبكات الصرف جنوب حي الخليج
خطوة لترفع الضرر البيئي عن 1368 نسمة
متابعات الخليج 365 - القصيم
أعلنت شركة المياه الوطنية، ممثلة بالإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة القصيم، الانتهاء من تنفيذ أعمال خط النقل الرئيسي والشبكات الداخلية والتوصيلات المنزلية للصرف الصحي جنوب حي الخليج بمدينة بريدة، وإدخالها حيز الخدمة، بهدف رفع الضرر البيئي عن سكان الحي. حيث استهدف المشروع خدمة أكثر من 1368 نسمة يسكنون في 177 عقارًا، وذلك من ضمن خططها لزيادة نسب التغطية، وتحسين الكفاءة التشغيلية للخدمات البيئية بمدينة بريدة من خلال إنشاء شبكات الصرف الصحي، والتوصيلات المنزلية بمدينة بريدة في منطقة القصيم.
وأوضح المهندس عبدالمحسن الفريحي، مدير عام الإدارة لخدمات المياه بمنطقة القصيم، أنه نظرًا لأهمية رفع الضرر البيئي عن سكان الحي، فقد أُعطي إنشاء شبكات صرف صحي جنوب حي الخليج أولوية قصوى للتنفيذ.
وأفاد المهندس الفريحي بالانتهاء من أعمال مد نحو 5 آلاف متر طولي من الخطوط الرئيسية والشبكات، وبأقطار مختلفة تتراوح ما بين 200 ملم إلى 300 ملم، بهدف رفع نسب التغطية بخدمات الصرف الصحي بالمنطقة؛ وذلك من خلال حزمة مشاريع البنية التحتية المنفذة والجاري تنفيذها، بهدف تحقيق الاستدامة البيئية بمنطقة القصيم، وتقديم أفضل الخدمات البيئية لجميع المستفيدين، وفق رؤية المملكة 2030.
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