مركز التواصل والمعرفة المالية يطلق بودكاست متمم

2020-11-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

انطلق اليوم برنامج “بودكاست متمم” أحد البرامج والأنشطة التي ينفذها مركز التواصل والمعرفة المالية “متمم”، وذلك ضمن جهوده المتواصلة للإثراء المعرفي في الجوانب المالية والاقتصادية.

ويركز البرنامج في موسمه الأول على برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030 وتستضيف حلقاته عددًا من المسؤولين وصنّاع القرار والمختصين من القطاعين المالي والاقتصادي، يناقشون من خلالها أهم الموضوعات المتعلقة بتحقيق مستهدفات الرؤية، عبر تسليط الضوء على أهم المشاريع التي تساهم في تنمية اقتصاد المملكة.

وتستضيف الحلقة الأولى من البرنامج الأستاذ عبدالعزيز بن متعب الرشيد مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية، والذي تحدث من خلالها عن إعادة هيكلة الاقتصاد لدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، والنموذج الاقتصادي وأثره على الاستدامة المالية، ورحلة التحول الوطني وأهم القطاعات التي تستهدفها رؤية المملكة لتنمية الاقتصاد السعودي، والميزة التنافسية التي تمتلكها المملكة، بالإضافة إلى العلاقات الاقتصادية السعودية ودورها في تعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة.

يذكر أن البرنامج يندرج ضمن سلسلة من الأنشطة واللقاءات التي ينظمها مركز التواصل والمعرفة المالية بوصفه مبادرة أطلقتها وزارة المالية لإثراء المعرفة والثقافة المالية، بما يتوافق مع رؤية شركاء المنظومة المالية، ويسهم في تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية للقطاع المالي بالمملكة، مع رفع الوعي وبناء المحتوى المعرفي في القطاعين المالي والاقتصادي، ولمشاهدة الحلقة الأولى من بودكاست متمم يمكن زيارة الرابط التالي: هنا.



