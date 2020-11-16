أهم أنشطة برنامج المركز الإعلامي لقمة العشرين غدًا

2020-11-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن المركز الإعلامي لقمة العشرين عن أهم أنشطة البرنامج اليومي ليوم غد الثلاثاء 17 نوفمبر 2020م.

ويبدأ البرنامج اليومي غدًا في تمام الحادية عشرة صباحًا باجتماع برئاسة الدكتور أسامة فقيها، وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة، ثم اجتماع الوزارة من الحادية عشرة والنصف حتى الثانية عشرة ظهرًا في القاعة الرئيسية.

وبعد ذلك، اجتماع حماية مستقبل الشعب المرجانية من الواحدة والنصف وحتى الثانية، وبعدها يبدأ اجتماع نواب وزراء المالية والشيربا.

أما في الرابعة والربع فاجتماع أرامكو تحت عنوان “مواجهة تحديات الطاقة المزدوجة والمناخ العالمية، وينتهي في الرابعة و45 دقيقة، وذلك في القاعة الرئيسية.

وفي الختام، يتحدث الرئيس التنفيذي لمشروع البحر الأحمر في اجتماع بعنوان “الاستدامة والسياحة المتجددة”، وذلك من السادسة والنصف وحتى السابعة مساءً.

وبدأت المملكة رئاستها لاجتماعات مجموعة العشرين منذ 1 ديسمبر عام 2019م، واستضافت عدة اجتماعات على مدار سنة 2020 وستستمر بذلك حتى أواخر شهر نوفمبر عام 2020م انتهاءً بانعقاد قمة القادة بالرياض، حيث قررت السعودية تنسيق أعمال مجموعة العشرين تحت شعار “اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع”.

وتركز المحاور الأساسية لرئاسة المملكة لمجموعة العشرين على ثلاثة محاور أساسية تشمل: تمكين الإنسان من خلال تهيئة الظروف التي تمكن الجميع، لاسيما المرأة والشباب، من العيش الكريم والعمل والازدهار، والحفاظ على كوكب الأرض من خلال تعزيز الجهود الجماعية لحمايته، خصوصًا فيما يتعلق بالأمن الغذائي والمائي والمناخ والطاقة والبيئة، وكذلك تشكيل آفاق جديدة من خلال تبني إستراتيجيات جريئة وطويلة المدى لمشاركة منافع الابتكار والتقدم التقني.

