وزير النقل يلتقي المواطنين ويتلمس احتياجاتهم: أبوابنا مفتوحة للجميع

2020-11-16

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

التقى وزير النقل، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، يوم أمس الأحد، عددًا من المواطنين بمنطقة مكة المكرمة ؛للاستماع إلى مرئياتهم وملاحظاتهم وأبرز احتياجاتهم فيما يخص منظومة النقل بالمنطقة، وذلك على هامش زيارته لمنطقة مكة المكرمة وتدشينه عددًا من المشروعات التنموية بها، ضمن حزمة مشاريع أطلقتها الوزارة في المنطقة لخدمة الطرق ومرتاديها.

وناقش أبرز المشكلات التي تواجههم، للارتقاء ‏بمستوى العمل وتقديم خدمات فعالة ونوعية لكافة المستفيدين، مؤكدًا خلال اللقاء أن أبواب الوزارة ‏مفتوحة أمام الجميع للاستماع إلى مرئياتهم بشكل مباشر، وأبرز المعوقات التي تواجههم لمباحثتها ووضع الحلول المناسبة لها.

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص وزير النقل على رفع مستوى الشفافية من خلال التواصل مع المواطنين، وتلمس احتياجاتهم لدراستها وتبني بعض المقترحات الهادفة التي تصب في خدمة الوطن والمواطن لمباحثتها وتطويرها.

وتعكف وزارة النقل على تنفيذ أعمالها بأعلى معايير السلامة والجودة على الطرق، وضمان استمرار أعمالها وفق الخطة التشغيلية لها، لإنجاز كافة المشروعات ومواجهة جميع التحديات والأزمات، تعزيزًا لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، تحقيقًا لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.

