مهندسون بريطانيون يطورون سيارة كهربائية من مواد معاد تدويرها

2020-11-16

متابعات الخليج 365 - ترجمة : عمر رأفت

طور فريق من المهندسين البريطانيين سيارة كهربائية من مواد مطبوعة ثلاثية الأبعاد معاد تدويرها، ويمكن أن تصل سرعتها إلى 45 ميلًا في الساعة.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، لا تصدر السيارة التي تعمل بالبطارية، والتي تزن 150 كيلوجرامًا أي انبعاثات، ويبلغ حجمها حوالي ثلث حجم السيارة العادية.

وقامت شركة سكايلد الهندسية ومقرها سويندون ببناء سيارة ، هي الأولى من نوعها في أوروبا ، في غضون ثلاثة أشهر فقط بعد بمقابل 10000 جنيه إسترليني.

كيفية تصميمها:

وتم ابتكار السيارة باستخدام هيكل مصنوع من بلاستيك معاد تدويره فائق القوة ومبني على طابعة ثلاثية الأبعاد- يقولون إنه من الممكن إنتاج سيارة واحدة كل يومين، لكنهم لم يذكروا تكلفة شرائها لأنها لا تزال موجودة قيد التطوير.

وقال المدير الإداري، ديفيد سبايت: إنهم يستخدمون طابعات ثلاثية الأبعاد كبيرة جدًّا للطباعة على البلاستيك وإنشاء هيكل السيارة- وكانت هذه أول مركبة ينتجونها.

وأضاف أن النظام الذي يتم استخدامه لجعل الهيكل أكثر قدرة على التكيف من مصنع السيارات التقليدي، حيث لا يمكن إنتاج سوى سيارة واحدة على الخط.

