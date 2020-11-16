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2020-11-16 تقنية محايل تعلن موعد القبول في برنامج الدبلوم الصباحي متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل أعلنت المؤسسة العامة لتدريب التقني والمهني، ممثلة في الكلية التقنية بمحافظة محايل عسير، عن مواعيد القبول في برنامج الدبلوم الصباحي في الكلية، وذلك ابتداء من السابع من الشهر الجاري، ويستمر إلى السادس عشر من الشهر نفسه، وذلك من خلال الدخول على الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني “قبولي”. وأشارت الكلية التقنية إلى أن التخصصات المتاحة تشمل القوى الكهربائية والدعم الفني والإدارة المكتبية.



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