شكرا لقرائتكم خبر عن «أركتك».. أسطوانة التبريد الضخمة تحلّ مشكلة لقاح كورونا ! والان مع التفاصيل
وتم في البداية تطوير أسطوانة «أركتك» لحفظ ما بداخلها في درجة حرارة الثلاجة العادية، من خلال طبقة من التبطين تمنع أي تسرب للحرارة، ويضاف إليها الثلج العادي. لكن اندلاع وباء إيبولا في سيراليون في عام 2104، وقيام شركة ميرك بتطوير لقاح يحتاج إلى تبريد عال جداً جعل مبتكري «أركتك» يفكرون بتعديل صنعها لتخدم الغرض المنشود. وقال أحد مطوريها دانيا ليبرمان إن سر نجاح «أركتك» هو الثلج. لكنه ليس الثلج المتعارف عليه، بل هو ثلج تستخدم في صنعه مادة مصنوعة من الكحول. وتم تغيير هذه المادة لاحقاً ليتم استخدام عبوات من محلول الملح المائي. وتكلف الأسطوانة المبرِّدة نحو ألفي دولار. وتتسع لنحو 500 جرعة لقاح. ويمكن استخدامها مراراً. وهي على ضخامتها قابلة للنقل بالدراجات النارية، والزوارق للمناطق الريفية النائية، وذات المسالك الوعرة. كما أن «أركتيك» زودت بأجهزة صغيرة ترسل إنذارات إلى الكمبيوترات والهواتف النقالة الخاصة بالفريق الصحي، في حال بدأت درجة الحرارة داخلها ترتفع. ويمكن لخبراء منظمة الصحة العالمية في جنيف متابعة تلك الإنذارات لمعرفة ما اتخذته الفرق الصحية بشأنها. وفي حال بدا واضحاً أن «أركتك» بدأت درجة حرارتها الداخلية ترتفع، يمكن للفريق الصحي الاتصال بمقر بعثة منظمة الصحة العالمية في العاصمة كنشاسا، لإرسال مروحية تحمل أسطوانة تبريد بديلة.
ومع ذلك، مضت «ديلي تلغراف» للقول إن الحفاظ على لقاح في درجة حرارة تبلغ 80 درجة تحت الصفر أمر ليس سهلاً، خصوصاً أن اندلاع وباء إيبولا اقتصر على منطقة محدودة جغرافياً، بينما يتم الحديث حالياً عن لقاح كوفيد-19 الذي يتعين أن يصل إلى مئات الدول الفقيرة ذات الدروب الوعرة، والأرياف القصية. لكن الدكتور الحسن قال: ما دمنا قد نفعنا السكان في الكونغو بهذا الاحتراع، فيمكننا أن ننفع به السكان في أرجاء العالم. وأضاف أن الفريق الذي اخترع «أركتك» يدرس حالياً كيفية تحقيق ذلك بأسرع ما يمكن، قبل إتاحة لقاح فايروس كورونا الجديد حول العالم.
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