شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الطائف تطلق «شرفة الشعر» لتنمية المواهب الشابة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - دشن رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري مبادرة «شرفة الشعر»، تحت مظلة أكاديمية الشعر العربي التي تقدمت بها رئيسة شرفة الشعر الدكتورة مستورة العرابي.

وكشفت لـ«الخليج 365» رئيسة شرفة الشعر الدكتورة مستورة العرابي أن الشرفة نافذة إبداعية مضيئة تضمنت 17 هدفاً سامياً لدعم المواهب الشبابية في الجامعات السعودية.

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وتضمن أهداف الشرفة‏ دعم رسالة المملكة وتحقيق رؤية 2030 في رعاية المواهب الشبابية وتنميتها، وخلق بيئة إبداعية شبابية فاعلة في المشهد الشعري السعودي، وإبراز مكانة الشعر العربي ورسالته لدى المواهب الشبابية، وصقل المواهب الإبداعية وإمدادها بالخبرات، وبث روح التنافس وإذكاء الوعي والمعرفة بأهمية استعمال اللسان العربي الفصيح، وتطوير الأدوات الكتابية لدى المبدعين الشباب، وإتاحة الفرصة لالتقاء النقاد، وعرض أعمال المواهب الشبابية الشعرية عليهم؛ لمناقشتها معهم، وفتح قناة الحوار بين المبدعين الشباب والنقاد لتوجيههم، وتقديم المقترحات النقدية للشباب في الإبداعات الشعرية، وكسر الحاجز النفسي تجاه النقد لدى المبدعين الشباب، وتعزيز الثقة في نفوسهم، وإتاحة الفرص أمام الشباب للالتقاء بالشعراء أصحاب التجارب الناضجة، والأصوات الشعرية الجديدة؛ للإفادة من تجاربهم الشعرية.

كما تضمنت الأهداف إطلاع الشعراء الشباب على الشعر العربي قديمه وحديثه، وكذلك النماذج الشعرية العالمية، وإتاحة الفرصة أمام المواهب الشبابية؛ لحفظ نماذج من عيون الشعر العربي وتقديمها حفظًا وإلقاءً، وعقد مسابقات بين المواهب الشبابية في الإبداع الشعري كتابة وحفظًا وإلقاءً، وعقد شراكات مثمرة بين «شرفة الشعر» والمؤسسات المتخصصة في الإبداع، وإقامة الدورات والورش والبرامج التي تخدم التجارب الإبداعية الشبابية، وإتاحة الفرصة أمام المبدعين الشباب لحضور الفعاليات الثقافية الشعرية افتراضيًّا أو واقعيًّا، للإفادة من التجارب الشعرية المتحققة حضورًا وإبداعًا.

وتشمل ‏برامج شرفة الشعر أمسيات شعرية شبابية، وبودكاست للقاء النقاد والشعراء أصحاب التجارب الناضجة لتوجيه المبدعين وتصحيح مساراتهم وتقديم المقترحات النقدية لهم، والإلقاء، والغناء بالفصيح، ومسابقات، ومساجلات شعرية، وأجمل تغريدة شعرية (كتابة أو إلقاءً)، ودورات وورشا، وديوان الشباب الشعري الإلكتروني / الصوتي الذي يضم القصائد المميزة للمواهب الشعرية الشبابية السعودية، بعد عرضها على نقاد متخصصين ومراجعتها، ويصدر نهاية العام الدراسي؛ لتنمية المواهب الشعرية ورعايتها، وتوثيق إبداعهم، وتشجيعهم على الإنتاج الشعري، وإنتاج نشرة شهرية تضم أعمال وفعاليات ونتاج المواهب الشبابية السعودية في الشرفة الشعرية.