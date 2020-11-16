الرياض: القبض على 5 أشخاص سرقوا 15000 ريال من عاملين في تطبيقات النقل

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جدة - خالد شويل - صَرّح مساعد المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على 5 مواطنين في العقد الثاني من العمر، لتورطهم في ارتكاب 9 جرائم، تمثلت في استدراج العاملين في تطبيقات النقل والتوصيل، والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومقتنيات تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء، وجرائم نشل، مستخدمين فيها الدراجات النارية. وبلغت قيمة المسروقات 15 ألف ريال، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.



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