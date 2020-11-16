شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض: تحديد هوية الشخصين اللذين تسببا في حريق مركبات التأجير والقبض على أحدهما والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صرح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن نتائج التحقيقات الأمنية في حادثة حريق طال خمس مركبات تأجير بتاريخ 1442/3/23هـ، أكدت أنه كان متعمداً، وتم - بفضل الله - تحديد هوية المتهمين بإضرام النار التي نتج عنها احتراق المركبات، وهما «مُواطِنانْ» في العقد الثالث من عمرهما، وقد تم القبض على أحدهما وإيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقه، لإحالته إلى النيابة العامة، كما تواصل الجهات الأمنية إجراءات البحث والتحري عن المتهم الثاني للقبض عليه.



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