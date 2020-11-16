شكرا لقرائتكم خبر طمر 67 حفرة «مندي فحم» بجوار مجرى صرف صحي جنوب مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمكنت الفرق الرقابية والأمنية من طمر 67 حفرة "مندي فحم" تقوم عليها عمالة مخالفة، بجوار مجرى الصرف الصحي جنوب العاصمة المقدسة على طريق مكة الشعيبة.

وأوضح رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية المهندس أيمن وقاد لـ"مكة" أن العمالة المخالفة تستغل الأشجار التي تنبت بجوار مجرى الصرف جنوب مكة في قطعها والاستفادة منها تجاريا من خلال بيعها كحطب أو رميها في حفرة "مندي فحم" وإشعال النار فيها من أجل تحويلها إلى فحم، وبيعه في الأسواق المجاورة لها، لافتا إلى أن البلدية ممثلة في - قسم الأسواق - ستكثف جولاتها وتواصل زياراتها الميدانية المجدولة لضبط مثل هذه المخالفات ومنع الممارسات الخاطئة والحد من التجاوزات التي قد تضر بالمستهلك .

وشدد على أهمية تعاون المواطن والمقيم مع البلدية والإبلاغ عن أي ملاحظة أو مخالفة عن طريق الاتصال برقم البلاغات 940 للمساهمة في الحد من السلوكيات الخاطئة والمحافظة على صحة وسلامة الجميع.

يذكر أن عددا من الجهات الحكومية شاركت في الجولة الرقابية، منها لجنة إمارة منطقة مكة المكرمة والجهات الأمنية.