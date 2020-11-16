301 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 364 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 301 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وشفاء 364 حالة، ووفاة 19، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 353.556 حالة، من بينها 7212 حالة نشطة ما تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 823 حالة حرجة. ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق. وجددت التوصية لكل من لديه أعراض بالتوجه لعيادات تطمن التي هيأتها «الصحة» لخدمة من يشعر بأعراض إجمالي الحالات 353,556

المتعافون 340,668

النشطة 7212

الوفيات 5676 وجددت التوصية لكل من لديه أعراض بالتوجه لعيادات تطمن التي هيأتها «الصحة» لخدمة من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد ، أو مراكز تأكد التي خصصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق (واتس اب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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