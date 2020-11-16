هاتف إرشادي عن بعد بتعليم الطائف

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وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي أن الخدمة ستعمل لمدة 8 أسابيع، تنتهي في 9 من جمادى الأولى المقبل، بواقع 280 ساعة على مدى 40 يوما.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق تعليم محافظة الطائف خدمة الهاتف الإرشادي التي تهدف إلى الرد على تساؤلات الطلاب وأولياء أمورهم في الجوانب النفسية، والاجتماعية، والتربوية، وكذلك التهيئة الإرشادية، إضافة إلى الاختبارات الفصلية، والنهائية.وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي أن الخدمة ستعمل لمدة 8 أسابيع، تنتهي في 9 من جمادى الأولى المقبل، بواقع 280 ساعة على مدى 40 يوما.

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