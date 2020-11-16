توظيف يتيمات «إخاء» في مجال مراكز الاتصال السحابية

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ووقع الاتفاقية في مقر الشركة بالرياض الرئيس التنفيذي لشركة تمكين للتقنيات، الدكتور محمد الشيبي، والأمين العام للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام (إخاء) صالح الدهمشي.وتأتي هذه المذكرة ضمن سعي شركة تمكين للتقنيات لتطوير وتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع القطاع غير الربحي، والاستفادة من حلول الشركة التقنية في مراكز الاتصال، والتي تدعم العمل عن بعد، بما يسهم في خلق فرص عمل ملائمة في المدن الصغيرة والنائية بما يخدم مستفيدات المؤسسة في جميع أنحاء المملكة، عبر توفير فرص العمل لهن والمساهمة في انخراطهن في سوق العمل بما يتناسب مع إمكاناتهن وقدراتهن.
وتسعى «تمكين للتقنيات» و»إخاء» من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية، وتوفير الرعاية والاهتمام بالمتطلبات الأساسية التي تحقق للمستفيدات من الأيتام الاستقرار والعيش الكريم، حيث تسعى «إخاء» في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والحياتي لليتيمات، والاستقلال في الجانب الاجتماعي والمالي بما يسهم في تحقيق الاستقرار الشامل لهن وتحسين جودة حياتهن.
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