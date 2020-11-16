600 استشارة نفسية لموظفي 24 جهة حكومية

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وتأتي هذه الخطوة استكمالا لبرنامج تعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل، الذي عمل المركز على تنفيذه لدعم العاملين في القطاعات الحكومية من الجانب النفسي، وتقديم الاستشارات المناسبة لهم ولأسرهم بسرية تامة، من خلال فريق من المختصين النفسيين الذين جرى تدريبهم على التعامل مع الاستشارات النفسية، إضافة إلى ذوي الخبرة في مجال الصحة النفسية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدم مركز اتصال الاستشارات النفسية التابع للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية 600 استشارة نفسية خلال أكتوبر الماضي لمنسوبي 24 جهة حكومية.وتأتي هذه الخطوة استكمالا لبرنامج تعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل، الذي عمل المركز على تنفيذه لدعم العاملين في القطاعات الحكومية من الجانب النفسي، وتقديم الاستشارات المناسبة لهم ولأسرهم بسرية تامة، من خلال فريق من المختصين النفسيين الذين جرى تدريبهم على التعامل مع الاستشارات النفسية، إضافة إلى ذوي الخبرة في مجال الصحة النفسية.

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