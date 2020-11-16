شكرا لقرائتكم خبر شركة أمريكية تدعم أبحاث جامعة المؤسس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وأكد رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن اليوبي، أن الاتفاقية تسهم في تطوير التقنيات المستخدمة في المملكة في مجالات الهندسة الصناعية والتصنيع المضاف وأبحاث المركبات الجوية، وتركز على مبادرات البحث والتطوير الداعمة لمستهدفات رؤية 2030.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت جامعة الملك عبدالعزيز عبر الاتصال المرئي اتفاقية تعاون مع شركة لوكهيد مارتن الأمريكية المتخصصة في مجال التكنولوجيا، لدعم المشاريع البحثية.وأكد رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن اليوبي، أن الاتفاقية تسهم في تطوير التقنيات المستخدمة في المملكة في مجالات الهندسة الصناعية والتصنيع المضاف وأبحاث المركبات الجوية، وتركز على مبادرات البحث والتطوير الداعمة لمستهدفات رؤية 2030.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شركة أمريكية تدعم أبحاث جامعة المؤسس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.