محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات بلغ 10,984,398 والوفيات 245,470 حالة سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية, 138,025 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) و660 حالة وفاة. ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 10,984,398 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 245,470 حالة وفاة. 16 نوفمبر 2020 - 1 ربيع الآخر 1442 11:44 PM Advertisements إجمالي الإصابات بلغ 10,984,398 والوفيات 245,470 حالة الولايات المتحدة تسجل 138,025 إصابة بكورونا و660 وفاة الولايات المتحدة تسجل 138,025 إصابة بكورونا و660 وفاة سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية, 138,025 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) و660 حالة وفاة. ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 10,984,398 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 245,470 حالة وفاة. الكلمات المفتاحية ، الولايات المتحدة تسجل 138,025 إصابة بكورونا و660 وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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