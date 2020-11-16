محمد بن مسعود - الدمام - الباحث والخبير في الشؤون الخارجية شكرًا لك.. كان معنا الكاتب والمحلل السياسي.. ضيفنا في هذه الحلقة هو الناقد في المجال الدولي.. مثل هؤلاء وما يحملون من ألقاب مطاطية، وأسماء رمادية، لطالما طالعتنا بها القنوات الإخبارية والبرامج الحوارية مع كل حدث عالمي في مجال السياسة، التي آخرها الانتخابات الأمريكية التي استحوذت على ما نسبته ثمانين في المئة من اهتمامات الفضوليين من النقاد والكتّاب ممن لا ناقة لهم ولا جمل..!!
هؤلاء المحللون في كثير من تقاريرهم وآرائهم لا يخرج المتابع منهم بفائدة تُذكر.. أو معلومة مفيدة يعتمد عليها ويثق بها؛ والسبب يعود في ذلك إلى أن الأحداث والمناسبات التي يتحدثون عنها، ويطرحون تحليلاتهم بشأنها، لا تختص ببلدانهم. فمثلاً يكون الضيف من دولة عربية، ويتناول قضايا في أمريكا اللاتينية..!!
إن استضافة مثل هؤلاء الباحثين في الشؤون الدولية والسياسات الخارجية جعلت الكثير من البرامج الحوارية والنشرات الإخبارية للقنوات الفضائية، التجارية منها والرسمية، لا تحظى بثقة المشاهد؛ وبالتالي هجرها إلى غير رجعة لارتفاع معدل الوعي لديه، ووجود بدائل أخرى ذات مصداقية وقيمة في الفكر والطرح والتناول..!!
ما الذي يمكن أن يعرفه كاتب الخل ومحلل الزيتون "السياسي العربي" عن أسرار البنتاجون وكواليس الكونجرس، وطريقة اتخاذ القرار من مجلس الشيوخ، وتعامل الحزب الديمقراطي والجمهوري في الحملات الانتخابية؛ لكي تستضيفه القنوات الإخبارية من خلال برامجها ليحدِّد لنا، ويراهن على فوز هذا المرشح أو ذاك قبل فرز الأصوات النهائية بأسابيع..؟!!
، المحلل والكاتب الفضولي..!! ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر المحلل والكاتب الفضولي..!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.