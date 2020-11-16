شكرا لمتابعة خبر عن حكم قضائي يمنح حضانة الأطفال للأم رغم تنازلها سابقًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أصدرت إحدى المحاكم قرارًا، بإعطاء حضانة الأطفال لأم رغم تنازلها سابقًا عنها قبل الانفصال عن زوجها.

وأوضحت المحكمة في قرارها، أن الولدين صغيران في السن ويحتاجان إلى والدتهما أكثر من والدهما، بالإضافة إلى أن الوالد لا يستطيع القيام بشؤونهما لكونه يعمل، وليس لديه الوقت الكافي لرعايتهما والاهتمام بتعليمهما.

وأفادت بأن الأم على عكس الأب، فهي متفرغة من العمل والزواج ولديها كامل الوقت لرعايتهما، مؤكدة أن من أسقط حقه من الحضانة له العود في حقه (متى شاء) لأنه يتجدد بتجدد الوقائع.

وأشارت المحكمة، إلى أن الحاضن المتفرغ أولى من الحاضن المشغول، حيث إن انشغال الأب بالعمل فترة طويلة يجعل من الأم أولى بالحضانة وقد نص أهل العلم على شغل الزوج وتفرغ الأم واعتبروا أحقيتها بالحضانة لكون المتفرغ هو الأصلح للمحضون و إنما الأب لا يباشر الحضانة بنفسه و إنما يدفعها لغيره من زوجة وأم وأخت ونحوهما، وأم الأولاد أولى منهن جميعا.