شكرا لمتابعة خبر عن هولندا: المتهم في هجوم سفارة المملكة أراد قتل حارس الأمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أمرت النيابة العامة في هولندا، بحبس المتهم في إطلاق النار على سفارة المملكة بلاهاي، 14 يومًا على ذمة التحقيقات.
وقررت النيابة العامة، حبسه للاشتباه في أنه قام بالتهديد والشروع في قتل رجل أمن بالسفارة بقصد ارتكاب عمل إرهابي.
وكان الرجل قد اعتقل في مسقط رأسه يوم الخميس الماضي بعد أن أطلق عدة طلقات في وقت سابق من ذلك اليوم على مبنى السفارة في كونينجينيجراخت، ولم تقع إصابات.
وأدانت المملكة إطلاق النار ووصفته بأنه "هجوم جبان"، فيما دعت السفارة السعوديين في هولندا إلى توخي مزيد من اليقظة.
وأخبر جيران المشتبه به أنه كان يتصرف بشكل غريب لفترة طويلة، وتحدث في وقت سابق عن ارتكاب هجوم.
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