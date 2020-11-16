شكرا لمتابعة خبر عن شركة الاتصالات توقف الباقة التعليمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):كشف شركة الاتصالات السعودية STC، عن إيقاف الباقة التعليمية حاليًا.
وأكدت العناية بالعملاء الخاصة بالشركة، أن "الباقة التعليمية غير متوفرة حاليًا"، ردًا على بعض الاستفسارات في هذا الشأن.
وأثار الأمر غضب واستياء الطلاب وأولياء الأمور، متسائلين :"هل انتهى التعليم عن بعد؟َ".
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