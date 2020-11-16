شاهد.. نفايات ومخلفات بناء على كوبري طريق الملك عبدالعزيز تٌثير الغضب

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الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى): وثق أحد الأفراد الحالة التي أصبح عليها كوبري طريق الملك عبد العزيز أعلى تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع طريق الملك عبدالله. وثق أحد الأفراد الحالة التي أصبح عليها كوبري طريق الملك عبد العزيز أعلى تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع طريق الملك عبدالله. وأظهر الفيديو تراكم القمامة ومخلفات البناء بشكل مبالغ فيه، تسبب في تشويه المظهر العام للكوبري. وناشد موثق الفيديو أن يتم التفاعل من الجهات الرسمية وإعادة النظر في هذا الأمر وتنظيف الكوبري.

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