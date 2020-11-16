شكرا لمتابعة خبر عن حسن كراني: إحذروا الأودية وتجمعات المياه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): توقع خبير الأرصاد الجوية حسن كراني استمرار هطول الأمطار جنوب وغرب المملكة في الأيام المقبلة. توقع خبير الأرصاد الجوية حسن كراني استمرار هطول الأمطار جنوب وغرب المملكة في الأيام المقبلة. وقال كراني: " متوقع هطول مزيد من الأمطار نظرا لإلتقاء محورين إحداهما بارد قادم من الشمال والآخر جنوبي دافئ ورطب يمتد من الغربية للشمال خاصة وسطه وشرقه ومرورا بالوسطى مع تدهور للرؤية مصحوب بسحب ممطرة على جنوب وغرب المملكة". كما حذر خبير الأرصاد من الأودية وتجمعات المياه لضمان السلامة في أثناء هطول الأمطار

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