شكرا لمتابعة خبر عن حالة يجب فيها حذف اسم الموظف من التأمينات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تحذف التأمينات الاجتماعية اسم الموظف من سجلاتها في حال انتهاء العلاقة التعاقدية بين الموظف والشركة.

وأوضح نظام العمل، أنه لا يجوز لصاحب العمل المماطلة في عدم إخلاء طرف الموظف؛ لأن ذلك قد يفسر بأنه محاولة للاستفادة من اسم الموظف في نسبة السعودة.

وكانت التأمينات أوضحت أن صاحب العمل يتحمل 12% من أجر العامل " الأساسي + بدل السكن " المتفق به.

وأشارت التأمينات إلى أن صاحب العمل يتحمل 9% عن نظام المعاشات و2٪ عن نظام الأخطار المهنية، و1٪ عن نظام التعطل عن العمل أو التوقف أو لأسباب اخرى .